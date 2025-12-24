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Начальник Генштаба Ливии и его сопровождающие погибли в крушении самолёта

24 декабря 2025 07:47
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В результате авиакатастрофы погиб начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Ливии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начальник Генштаба Ливии и его сопровождающие погибли в крушении самолёта-2

Самолет вылетел из Анкары накануне вечером и направлялся в Триполи. На борту находились еще четыре человека – командующий сухопутными войсками Ливии, глава военного производственного ведомства, советник начальника штаба и фотограф. Все они также погибли. Связь с самолетом пропала через 40 минут после вылета. Позже турецкие власти сообщили, что обломки обнаружены в районе деревни под Анкарой. На месте работают силы безопасности, медики и спасатели. Премьер-министр Ливии назвал случившееся «тяжелой утратой для нации, армии и всего народа». 

# Авиакатастрофа

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