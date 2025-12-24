В Минской области до конца 2025-го откроют 9 новых молочно-товарных комплексов

В Беларуси к 2030 году не должно остаться ни одной фермы с привязным содержанием животных. Такое поручение глава государства озвучил во время второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Так, в Минской области в 2025 году сдано 11 новых молочно-товарных комплексов. Еще 9 откроют до конца года. Ведется строительство нового МТК и в Слуцком районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сельхозфилиале сыродельного комбината откроют дополнительные объекты для содержания животных. Так, на молочно-товарном комплексе «Квасыничи» появится современный цех сухостоя с раздоем, а также профилакторий на 350 телят. Это позволит увеличить производительность молока. Всего же на комплексе в сутки получают до 30 тонн продукта.

Сергей Цейко, директор сельскохозяйственного филиала Слуцкого сыродельного комбината: На сегодняшний день мы производим 86 тонн молока, из которых 83 отправляем на наше головное предприятие «Слуцкий сыродельный комбинат».

Владимир Лещенко, первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Слуцкого райисполкома:

По итогам года вовлечем пять вот таких вот зданий на полторы тысячи голов коров содержания. Мы параллельно еще строим животноводческий комплекс молочный в филиале «Кривая Гряда» на 1 000 коров. В этом году мы 500 голов коров увеличиваем и вот ежегодно себе ставим задачу еще нарастить маточное поголовье коров для того, чтобы в пятилетку вложиться до 300 тысяч тонн производства молока.

Центральный регион сохраняет лидерство в стране по продуктивности дойного стада. В Минской области работают 627 молочно-товарных комплексов и ферм. В течение трех лет планируется выйти на показатель до 8 тысяч килограммов удоя в год с одной коровы.