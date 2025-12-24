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Литва закупит у Швеции крупную партию противотанковых боеприпасов

24 декабря 2025 08:36
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Литва продолжает вооружаться. Республика заключила контракт со Швецией на поставку крупной партии противотанковых боеприпасов. Это сделка опустошит бюджет страны на 156 миллионов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва закупит у Швеции крупную партию противотанковых боеприпасов-2

Также будут закуплены гранатометы на сумму почти 100 миллионов евро. В военном ведомстве страны заявили, что заключение крупного контракта продиктовано соображениями безопасности. Отметим, что эта закупка лишь часть масштабной программы по перевооружению. Вильнюс намерен приобрести у Германии десятки тысяч артиллерийских снарядов на сумму 16 миллионов евро. Кроме того, уже заключили контракт с местными предприятиями оборонного комплекса на поставку противотанковых мин и зарядов для беспилотников на 30 миллионов евро. 

# Новости Литвы # Швеция

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