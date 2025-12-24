Литва закупит у Швеции крупную партию противотанковых боеприпасов

Также будут закуплены гранатометы на сумму почти 100 миллионов евро. В военном ведомстве страны заявили, что заключение крупного контракта продиктовано соображениями безопасности. Отметим, что эта закупка лишь часть масштабной программы по перевооружению. Вильнюс намерен приобрести у Германии десятки тысяч артиллерийских снарядов на сумму 16 миллионов евро. Кроме того, уже заключили контракт с местными предприятиями оборонного комплекса на поставку противотанковых мин и зарядов для беспилотников на 30 миллионов евро.