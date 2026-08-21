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На низком старте – более 2,5 тыс. белорусских школ готовятся к 1 сентября

21 августа 2026 18:02
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До нового учебного года остается чуть больше недели. По всей стране завершаются последние приготовления к встрече школьников. Где-то обновили фасады и кровли, где-то – учебные кабинеты, мебель и оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Только в Бресте на подготовку учреждений образования из городского бюджета направили почти 17 миллионов рублей. Но готовятся к учебному году не только школы. В классы впервые в новом статусе войдут и молодые педагоги. Для них этот учебный год станет стартом профессионального пути. 

Что надо знать перед прохождением медосмотра в школу? Напоминаем главные правила здесь.

На низком старте – более 2,5 тыс. белорусских школ готовятся к 1 сентября-2

В ожидании звонких голосов малышей. На базе детского сада Бреста создана группа для детей с расстройством аутистического спектра. Многое в игровых для таких ребят создано руками самих воспитателей. Не по шаблону – по потребностям. Обновился не только интерьер групп. Масштабная модернизация коснулась и пищеблока.

Подробнее в видео.

# Школы Беларуси # Образование в Беларуси

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