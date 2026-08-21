На низком старте – более 2,5 тыс. белорусских школ готовятся к 1 сентября

До нового учебного года остается чуть больше недели. По всей стране завершаются последние приготовления к встрече школьников. Где-то обновили фасады и кровли, где-то – учебные кабинеты, мебель и оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Бресте на подготовку учреждений образования из городского бюджета направили почти 17 миллионов рублей. Но готовятся к учебному году не только школы. В классы впервые в новом статусе войдут и молодые педагоги. Для них этот учебный год станет стартом профессионального пути.