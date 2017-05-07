Главные трибуны Минска: где, как и когда к народу обращались главные люди СССР

Сегодня память о советском прошлом и выдающихся ораторах своего времени хранит трибуна на Октябрьской площади. Ее возвели в 1957 году, когда проходила реконструкция Центральной площади по проекту архитектора Заславского.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Само слово появилось давно, оно использовалось и в Римской империи, и в английской истории, и во французской истории. Трибуна – возвышение. То есть возможность возвыситься для оратора. И мы видим, что, как правило, трибуна имела центральную часть, которая была выше двух боковых крыльев, на которой тоже располагались гости или ораторы. Гранит, который используется в архитектуре, имеет разные фактуры. Есть и грубый необработанный камень, есть и шлифованный и полированный.

С появлением трибуны на Центральной площади стали проводить первомайские, ноябрьские демонстрации и парады, военный парад войск минского гарнизона. Трудящиеся, школьники, студенты с особой честью и радостью шли в первомайских колоннах от площади Победы до площади Ленина. Это было целое действо, которое прославляло победу коммунизма и счастливую жизнь в СССР.

В 20-е годы в связи с открытием монументов в Минске возводили много деревянных трибун. Так, на пересечении улиц Карла Маркса и Энгельса для открытия памятника Карлу Марксу была сделана временная деревянная трибуна.

Неординарную передвижную трибуну в 1922 году запроектировал художник Эль Лисицкий. Он назвал ее «ленинской» и сделал в конструктивистском ключе. Она была невероятно высокой и динамичной.

Еще одним знаковым местом всех парадов и шествий как довоенных, так и в честь Победы был Дом правительства. Его автору, архитектору Иосифу Лангбарду, удалось органично вписать в ансамбль площади памятник Ленину.

Скульптор Матвей Манизер на языке пластики воспроизвел исторический факт – выступление Владимира Ильича в Москве в 1920 году во время проводов частей Красной армии на Западный фронт. 7 ноября 1933 года состоялось торжественное открытие бронзовой скульптуры. Семиметровый минский монумент был самой высокой фигурой вождя в СССР. Однако в первые дни фашистской оккупации города он был распилен на части и вывезен в Германию для переплавки.

После освобождения Минска памятник удалось быстро восстановить благодаря сохранившейся модели в мастерской Матвея Манизера. И к Первомаю 1945 года скульптуру установили на прежнем месте, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Если взлететь над Минском и посмотреть, как шло движение колонн демонстраций в то время, то мы видим, что во время, когда это место использовалось как место для демонстраций, люди шли от той части города через этот памятник и уходили в сторону вокзала, то в конце 50-х движение было наоборот в ту сторону – к площади Победы. Одна из самых ярких трибун в истории столицы была сооружена во время партизанского парада 16 июля 1944 года, который проходил на минском ипподроме. Сейчас на этом месте находятся столичный парк и гостиница «Пекин».

В военном параде участвовали около 30 тысяч партизан. Их ряды были довольно пестрыми: кто-то был в сельской одежде, кто-то – в военной форме, кто-то нес с собой советские автоматы, кто-то – немецкие, трофейные, а кто-то и вовсе был с самодельным оружием. А после того, как все партизанские колонны прошли, все трибуны буквально взорвались от хохота – перед зрителями провели козла, увешенного немецкими орденами.