На Крупщине прошёл пробег, посвящённый 71 годовщине Дня Победы

Новости Беларуси. Велопробег, посвящённый 71 годовщине со Дня Победы над немецкими захватчиками, прошёл на Крупщине. Мероприятие собрало десятки любителей здорового образа жизни из разных уголков Минщины.

Перед стартом участники велопробега почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Трогательный момент сменила буря эмоций и желание вырваться вперед. Не помеха на маршруте здоровье и возраст. Сотрудники различных сфер, представители профсоюза, активисты молодёжных организаций дали бой плохим привычкам и пассивному отдыху, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.