«На конюшне нет никаких ограничений, нет жалости». Белоруска без кисти занимается конкуром и побеждает на соревнованиях

Конный спорт, как самый грациозный и красивый. Но от этого не менее сложный. Здесь залог в понимании и полной слаженности животного и его руководителя, рассказали в программе «Центральный регион».

В программе «Центральный регион» поближе знакомимся с этим спортивным направлением и отправимся на площадку конноспортивного комплекса «Полочаны» Молодечненского района.

Ольга Грибович – единственная в Беларуси девушка, кто занимается конным спортом по паралимпийской программе. На днях местные газеты и социальные сети пестрили громкими заголовками — молодечненка привезла победу с международных соревнований. Среди более трёх сотен участников её талант не затерялся. С девушкой встречаемся в центральном парке Молодечно. В этом же городе героиня и родилась. Сейчас Ольга учится в гимназии-колледже искусств по театральному направлению. Каждый день у девушки расписан па часам – первая половина дня полностью посвящена учёбе и репетиторским занятиям для будущего поступления. А уже после обеда и до позднего вечера Ольга занимается, как говорится, делом всей жизни – конным спортом. Ольга Грибович:

В 2013 году мы решили съездить на конюшню. Мы позвонили Лене – моему главному тренеру, говорим, можно ли приехать, покататься. Она говорит: да, приезжайте. Но конечно, мы предупредили, что у меня есть какие-то ограничения – сказали, что нет правой кисти у меня. Мне кажется, она была тоже немножко удивлена, но она не побоялась. Она сказала: «Приезжай, мы будем смотреть». И вот тогда я в первый раз села на лошадь и поняла, что это мое. Поэтому что это такие непередаваемые эмоции. Во-первых, мой тренер – это позитив. Она пытается сделать тебя лучше, нескромной, скажем так. Она делает для меня так много! Я не знала, как я буду управлять лошадью.

Лена говорила: «Я не могу вам обещать чего-то». Конечно, нужно сначала посмотреть. В дальнейшем мы стали заниматься, я стала расти – аллюры изучали, галопом поехали, начали прыгать. И это переросло в спорт. Но это уже увлечение, это жизнь для меня. Это закалило мой внутренний мир. Я стеснялась. На конюшне никто не задает вопросов, никто не замечает этого – это для меня очень важно. Нет никаких ограничений – меня отправляют делать все то, что делают всадники, обычные люди. Нет жалости – я не люблю такого. Конюшня – это атмосфера, которая дает тебе знать, что ты абсолютно нормальный человек. Кисти правой руки у девушки нет с рождения. Но это никак не отразилось на её жизни. И в этом заслуга мамы. Ольгу не отправили в спецсад или школу. Воспитывали без какой-либо жалости и ограничений. Как итог — целеустремленная и активная девушка со своими планами и мечтами. И шаги по их достижению уже есть. Ольга Грибович недавно вернулась с соревнования из России. В этом году фестиваль по конному спорту для людей с ограниченными возможностями «Золотая осень» прошёл в городе Котельники. Спортсменка из Молодечно приняла участие во второй раз. И снова оказалась в тройке лидеров.

Ольга Грибович:

Я занимаюсь определённым видом конного спорта – это конкур. Это преодоление препятствий. Как правило, в паралимпийском спорте есть только выездка. Это когда красиво двигается лошадь под музыку с всадником. Но я занимаюсь конкуром. Я выступаю наравне со всеми всадниками. В этом году я выступала на республиканских соревнованиях, которые проходили у нас в Полочанах. Я участвовала три дня – прыгала. Для меня это был хороший результат. Сейчас, пока я учусь, я езжу не за победами, а за опытом. Очень волнительно это все – не забыть маршрут, обидно, когда из-за пустяка ты снимаешься со стартов. Москва – это была самые глобальные мои старты. По уровню мне было там несложно. В Полочанах я, в принципе, всех лошадей знаю, какая лошадь на что способна. А там стоишь, ждешь своей очереди, и тебе говорят: «Так, тебе – Фатима». Кто такая Фатима – я даже не знаю. Большую поддержку Ольге и её тренеру Елене Белоус оказала Белорусская федерация конного спорта. Как правило, участие в любом конкурсе для Ольги – это дополнительные финансовые затраты. Материальную помощь получить сложно. В Беларуси не готовят паралимпийцев конного спорта. Да и Ольга Грибович – единственная в стране, кто однажды рискнул.

Ольга Грибович:

Я ещё не считаю себя опытным всадником. Я еще учусь. Это можно всю жизнь учиться. Здесь можно в любом возрасте начать, и ты будешь спортсменом. Главное – желание. Я общаюсь с тренерами. Лена меня познакомила с определёнными людьми, и ты можешь общаться бесконечно, потому что спорт – это общие темы. Как правило, это теория. Желающих подсказать и помочь у девушки много. Часто опытные спортсмены и тренеры приезжают на площадку конно-спортивного комплекса в Полочаны и уже там проводят мастер-классы. В Ольге, безусловно, видят потенциал, а главное — трудолюбие.

Ольга Грибович:

Я занимаюсь с детками разных возрастов. Ко мне приезжают, и мне это нравится. Когда родители говорят: «Можно к Оле, пожалуйста?», – мне приятно. В будущем мне бы хотелось иметь лошадь, тренироваться, но я не знаю, как сложится жизнь. Корреспонденты программы «Центральный регион» не отказались от возможности побывать на одной из тренировок Ольги. На площадке, где оттачивается каждый шаг лошади и движение наездника, воспитывают будущих спортсменов и просто прививают любовь к животным, которые порою могут стать шансом на большую победу. Полочанский конноспортивный комплекс делится на два направления. В спортивной школе – профессиональная подготовка спортсменов. Животные здесь тоже особые – их готовят к соревнованиям и скачкам. Другое направление – это команда любителей. Сюда приходят заниматься и взрослые, и дети. Как правило, вступив на конюшню однажды, здесь остаются навсегда. Так случилось и с Еленой Белоус, тренером Ольги Грибович.

Елена Белоус, инструктор по конному спорту:

Я, вы знаете, называю себя любителем. Я не спортсмен, потому что спортсмен много здоровья, времени и сил тратит, а хочется, чтобы и семья, дети, дом – все было в порядке. То есть я не могу потратить всю жизнь на спорт. Но в детстве я очень любила лошадей, и ими болею до сих пор. Меня родители сюда привезли. Здесь был наш тренер Владимир Николаевич Петров. Он был на тот момент заведующим племконефермы. Сейчас я инструктор по прокату. По образованию я совсем не спортсмен, не тренер. Я преподаватель, искусствовед. То есть это вообще параллельная Вселенная, но, тем не менее, мне очень хотелось. И как-то вот я себя видела в работе с людьми и лошадьми. Чтобы, как и у меня, они радость вызывали. Чтобы они тоже приходили сюда, занимались, достигали каких-то целей, потому что это все очень реально. Потому что если есть желание, ты можешь попробовать себя в этом виде спорта, хотя бы в любительском. У нас на базе племконефермы создано отделение проката. Не люблю это слово, потому что у нас все люди настолько душевно относятся к животным – и покупают, если нужно, какие-то препараты. То есть это очень добрые люди, которые, действительно, не бросят.

Конноспортивный комплекс в Полочанах – это стартовая площадка. Здесь дают базу и прививают интерес к такому виду спорта. И если кто-то приходит периодически, то Ольга Грибович здесь занимается на постоянной основе по своему расписанию. При любой возможности участвует в соревнованиях различных уровней.

Елена Белоус:

Моя подружка сказала: «Вот у меня девочка есть – очень хочет заниматься, и у нее такая проблема». А я же даже не тренер. Я говорю: «Что же я с ней буду делать?!» Мне было не по себе. Позвонила в Ратомку. Мне говорят: «Лена, работай!» Потому что в Ратомке никто этим заниматься не будет, да и дорого – потому что это индивидуальное занятие, да и с человеком, который не совсем полноценно может управлять животным. На тот момент мне еще повезло – мне дали хорошо выезженных лошадей. Они ее прекрасно понимали и с управлением одной рукой. Я говорю: «Давай попробуем с помощью ног управлять лошадью». Она приноровилась и поехала. Кстати, то, что у нее одна рука – это даже плюс в моменте, что у нее хорошее равновесие. В итоге даже в соревнованиях участвовали наравне со всеми спортсменами. Это по решению судьи – допускать ли. По здоровью же у нас никаких нареканий. Это у нас любят повесить ярлык: инвалид – значит, ты должен учиться здесь, заниматься тем и ходить туда. А тут можно. Там справка с кучей пометок – приносим судейству. И мы уже и на выезде поучаствовали в Ратомке даже несколько раз, и в Полочанах, в Республиканских соревнованиях она уже стартовала. Глядя на лошадей и их наездников улавливаешь необъяснимое осознание – они понимают друг друга с одного лишь взгляда.

Елена Белоус:

Мы поработали немного над посадкой и над Олиным психологическим состоянием, чтобы она не волновалась. И в этом году она уступила только девушке, которая проехала три Олимпиады. Как нам сказали организаторы, постоянство – признак мастерства. Было приятно. Я не люблю такую иерархию: я взрослый тренер – ты слушайся меня. Я стараюсь дружить со всеми. Я не считаю себя тренером, я инструктор, и должна найти со всеми общий язык. Я ей подсказала, что нужно сделать, чтобы лошадка обратила на нее внимание. Она сделала, справилась. У себя в Полочанах Ольга Грибович занимается на разных лошадях. Но сегодня с ней в паре серебристая грация, та, что старается не подвести и чаще покорно поддаётся указаниям своего наездника.

Ольга Грибович:

Последний год я занимаюсь на ней, выезжаю на соревнования. Она мне нравится, что потому что она мягкая, удобная. Характер тяжеловатый, потому что она стоит на своем, но справляемся. Ее зовут Корса. Она от самого лучшего жеребца – тоже был серый, красивый. Поэтому она, наверное, пошла по папиным стопам. Потому что раньше она была в маму, а сейчас прыгает, скачет. Мы вместе с ней растем – ногами держимся, ногами управляем. Повод нужен для того, чтобы чуть-чуть помочь мне сделать поворот, остановить ее где-то, переходы сделать. Так как у меня отсутствует правая рука – кисть, то она помогает мне справиться с поворотами. Если кому-то кажется, что в верховой езде спортсмен должен уметь только держаться в седле и управлять лошадью, то это большая ошибка. До выхода на манеж наездник собирает и себя, и животное. Установить седло и заставить лошадь надеть уздечку — порою занимает до получаса. Но хрупкая Ольга с этой задачей справляется куда быстрее.

Елена Белоус:

Она многое уже умеет. Чистка седловки, завести, привести лошадь, ухаживать за ней, почистить денники. То есть это тоже работа такая, которую должен уметь выполнять любой спортсмен. Спортсмен – это не значит, что ты сел на коня и поскакал. До того как сесть на коня, нужно очень много работы сделать. Она этой работы не боится – это самое главное. А над характером еще поработаем. Чтобы не быть голословными и доказать, что любительским конным спортом может заниматься каждый, журналист отводит микрофон в сторону и берёт в руки поводья. Первый барьер – взобраться в седло. Новичкам предоставляют специальный стульчик, один уверенный мах ногой и вы – на коне. А далее медленным шагом по манежу, конечно, в сопровождении тренера или опытного наездника.

Юлия Стриго, СТВ:

Это сложнее, чем журналистика. Лошадь всегда чувствует волнение и страх наездника. Оттого и сама двигается куда скованнее. Чтобы полностью расслабиться проводим небольшую разминку верхом, при этом постоянно общаясь с животным. После налаженного контакта разорвать тандем журналиста и лошади уже было трудно. Любовь с первого взгляда! Сейчас Ольга Грибович работает не на медали и дипломы, а накапливает опыт. Связи с организаторами фестиваля в России поддерживают. В планах пройти классификацию и участвовать в других международных соревнованиях.