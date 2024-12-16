Последствия непогоды в Минске устраняют почти 100 единиц техники

В Минсктрансе сообщают, что возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта. Это стоит учитывать, планируя поездки. Во всеоружии непогоду встретили коммунальные службы города. На борьбу с последствиями снегопада брошены почти 100 единиц техники и свыше 1,5 тысяч работников. Работа по уборке придомовых территорий от снега и наледи организована во всех районах. Чтобы не мешать сотрудникам ЖКХ и проезду техники, автовладельцев просят не загромождать дворовые проезды.