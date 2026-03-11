На контроле Президента! Сразу в трех областях Беларуси проходит проверка боеготовности ВС

В Беларуси продолжается масштабная проверка боевой готовности Вооруженных Сил. По поручению Президента она проходит внезапно – без предварительной подготовки на местах. Такой формат позволяет объективно оценить реальные возможности армии и готовность к оперативному реагированию на любые современные угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 11 марта, тактические и стратегические действия подразделения отрабатывают сразу в трех областях страны – Витебской, Гродненской и Брестской. Рядом с военнослужащими работает и наша съемочная группа.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Мы находимся на одном из учебных полигонов Брестской области. Сюда уже прибыл 62-й зенитно-ракетный полк. Позади у них более 200 километров пути. И на всем пути этого следования они отражали атаки диверсионно-разведывательных групп, в том числе с беспилотниками. На полигоне уже развернут зенитно-ракетный комплекс «Оса». Он крайне эффективен для отражения не только крупных воздушных атак, но и в том числе беспилотников.

Задачи на этом этапе боевой проверки в Брестской области выполняют стражи белорусского мирного неба. 62-й зенитный ракетный полк из Гродненской области развернул пункт управления батареей. Расчет «Оса» на постоянной основе несет боевое дежурство на западных рубежах – обстановка проверки не отличается от их ежедневной службы.

Максим Лагун, командир зенитно-ракетной батареи «Оса»:

Комплекс зарекомендовал себя с положительной стороны, так как сейчас в основном идет борьба с беспилотными летательными аппаратами. Комплекс показал, что он в состоянии бороться с данной проблемой.

Военнослужащие из Барановичей развернули самоходную систему противовоздушной обороны. Зенитно-ракетному комплексу «Бук» предстоит отразить налет авиации условного противника. Интенсивность и время атаки держатся в секрете. Комплекс способен поразить вертолеты, самолеты, крылатые ракеты.