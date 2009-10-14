На каком языке говорят в семье белорусского лидера?

Одним из первых на вопросы опросного листа ответил глава государства.

Перепись-2009 стартовала. Теперь за 11 дней почти десять миллионов белорусов ответят на вопросы одного и того же опросного листа. В переписном листе – 37 наиболее важных вопросов, ответы на которые позволят получить подробную демографическую, национальную, культурную и социально-экономическую характеристику населения Беларуси.

Отметим, персональные данные по переписи населения не подлежат разглашению в течение 75 лет и используются только в статистических целях. Перепись даст ответы на многие вопросы, связанные с качеством жизни белорусов, об уровне их образования, социальном статусе и жилищных условиях.

Первые предварительные итоги опроса населения Беларуси станут известны к февралю будущего года. Основные итоговые данные – к 1 сентября 2010. Ну, а полная обработка завершится к 30 декабря 2011.

И уже сегодня на вопросы опросного листа ответил глава государства. В результате переписчик Центрального района столицы Ирена Совко из первых уст узнала даже то, на каком языке Александр Лукашенко разговаривает дома. Впрочем, процедура переписи соблюдалась безукоризненно. Несмотря на то, что ответы на многие заданные Президенту вопросы знает любой белорус.

Если первая часть вопросов переписной анкеты касалась лично Александра Лукашенко, то вторая была адресована его сыну Николаю. Анкету заполняли со слов Президента. Но и сам Николай, несмотря на совсем юный возраст, с процедурой переписи справлялся на отлично.

На пересчет сегодня вышли и военнослужащие. Переписной пункт уже открылся в части спецназа. Работает здесь нештатный персонал из своих же сотрудников. Переписчики прошли обучение и приняли первых бойцов сегодня ровно в восемь утра. Около тысячи солдат и курсантов военной академии оставят свои личные данные на этих трех счетных участках.