На какой работе отцу не дадут декретный отпуск вместо матери?

Новости Беларуси. Все папы могут уйти в декрет, рассказали в программе «Открытый разговор».

Наталья Пасканная, советник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:

Нет, не все папы могут уйти в декрет. Папы, которые у нас находятся на службе в органах внутренних дел и в Следственном комитете – эти вопросы регламентируются Положениями об этих структурах. В соответствии с этими Положениями, папа может уйти только в том случае, если он воспитывает ребёнка один, если мама лишена родительских прав или длительное время находится на лечении.