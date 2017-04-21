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На какой работе отцу не дадут декретный отпуск вместо матери?

21 апреля 2017 18:34
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Новости Беларуси. Все папы могут уйти в декрет, рассказали в программе «Открытый разговор».  

Наталья Пасканная, советник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:
Нет, не все папы могут уйти в декрет. Папы, которые у нас находятся на службе в органах внутренних дел и в Следственном комитете – эти вопросы регламентируются Положениями об этих структурах. В соответствии с этими Положениями, папа может уйти только в том случае, если он воспитывает ребёнка один, если мама лишена родительских прав или длительное время находится на лечении.

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# общество # Трудовые отношения

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