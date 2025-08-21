На Гожском полигоне проходит ротное тактическое учение с бойцами механизированной бригады

Овладеть военной специальностью в совершенстве. Ротное тактическое учение с бойцами одной из механизированных бригад проходит на Гожском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мотострелки ведут маневренную оборону. В усиление гвардейцам приданы расчеты автоматических гранатометов на станке, экипажи танков и боевых машин пехоты. Для разведки целей и корректировки огня подразделения используют беспилотники.

Военнослужащий механизированной бригады:

Личный состав показывает высокие результаты. Данное ротное тактическое учение является завершающим этапом слаживания рот. На всем протяжении подготовки личный состав показывал стремление к владению военной специальностью, соответственно, что отразилось на успешном проведении ротного тактического учения, предварительная оценка которому не ниже «хорошо».

С рубежа на рубеж военнослужащие передислоцируются за считаные минуты. Учения и сборы военнообязанных в Беларуси проводятся регулярно. Как отмечают в оборонном ведомстве, все они носят плановый характер.