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На Гожском полигоне проходит ротное тактическое учение с бойцами механизированной бригады

21 августа 2025 07:31
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Овладеть военной специальностью в совершенстве. Ротное тактическое учение с бойцами одной из механизированных бригад проходит на Гожском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Гожском полигоне проходит ротное тактическое учение с бойцами механизированной бригады-2

Мотострелки ведут маневренную оборону. В усиление гвардейцам приданы расчеты автоматических гранатометов на станке, экипажи танков и боевых машин пехоты. Для разведки целей и корректировки огня подразделения используют беспилотники.

На Гожском полигоне проходит ротное тактическое учение с бойцами механизированной бригады-4

Военнослужащий механизированной бригады:
Личный состав показывает высокие результаты. Данное ротное тактическое учение является завершающим этапом слаживания рот. На всем протяжении подготовки личный состав показывал стремление к владению военной специальностью, соответственно, что отразилось на успешном проведении ротного тактического учения, предварительная оценка которому не ниже «хорошо».

С рубежа на рубеж военнослужащие передислоцируются за считаные минуты. Учения и сборы военнообязанных в Беларуси проводятся регулярно. Как отмечают в оборонном ведомстве, все они носят плановый характер.

# Военные учения

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