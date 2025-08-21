Минчанин эксплуатировал двух пенсионеров 4 года – СК завершил расследование о рабском труде

Завершено расследование уголовного дела о рабском труде: четыре года минчанин заставлял двух пенсионеров попрошайничать, а весь их «доход» забирал себе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Макрушич, заместитель начальника отдела Следственного управления УСК по Минску:

Согласно материалам уголовного дела, на железнодорожных вокзалах минчанин познакомился с двумя мужчинами, 63 и 69 лет, жителями Минской и Могилевской областей, не имеющих постоянного места жительства и средств к существованию. Обвиняемый пообещал перевезти их в Минск и дать им работу в строительной сфере, стабильный доход и крышу над головой. Однако как только они приехали в столицу, ситуация кардинально изменилась. Вместо строительных инструментов мужчина вручил им арендованные инвалидные коляски и плакаты с надписями о необходимости оказания помощи. Он заявил, что они будут заниматься попрошайничеством и подробно разъяснил, где стоять, что говорить прохожим, чтобы вызвать жалость и заработать больше денег.

Обращаться в милицию потерпевшие боялись, так как фигурант утверждал, что у него есть связи в органах и авторитет в криминальном мире. Правоохранителям удалось выявить преступную схему. К сожалению, оба потерпевших скончались из-за имевшихся у них заболеваний, так и не дождавшись момента, когда их палач ответит перед законом. Свою вину он не признал. Предусмотренная законом ответственность – до 10 лет лишения свободы.