Уникальный случай на ферме в Могилёвской области: на свет появилась тройня телят

Новости Беларуси. Уникальный случай в Могилёвской области. В одном из хозяйств на свет появилась тройня телят. Такого богатого пополнения не припомнят даже старожилы. Счастливую многодетную мамашу зовут Зорька. Чувствует себя она хорошо. Получает двойное питание и дает 4 ведра молока в день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сельхозпредприятии «Махово» Могилевской области необычное пополнение. На свет появились телята-тройняшки. Местные селекционеры разводят руками – случай действительно уникальный. Малыши хорошо кушают и быстро растут. Сельхозпредприятие получает двойную пользу – увеличение поголовья и надоев.

Наталья Трифонова, оператор машинного доения:

Это вот моя Машенька, это Наташенька, это Мишка. Мои маленькие и такие любимые! Тройня - первый раз. Люблю их, кормлю сильно, чаще прихожу и подкармливаю, чтобы росли быстрее. Хорошенькие такие!

Наталья Трифонова – оператор машинного доения сельхозпредприятия «Махово» и по совместительству вторая мама этих новорожденных буренок. Малыши появились на свет всего пару дней назад, но за это непродолжительное время просто влюбили себя всех сотрудников фермы.

Ирина Недобоева, СТВ:

В этом хозяйстве появление на свет двойни у буренок – обычное дело. Только за последние 4 месяца таких случаев здесь было 5. Тройной же отел вызвал удивление не только у местных жителей, но даже и у специалистов-селекционеров.

Геннадий Кузнецов, главный зоотехник Могилевского Госплемпредприятия:

Я работаю около 40 лет. На моей памяти такой случай был однажды лет 30 назад, когда еще работал в хозяйстве. У коровы родилось 3 бычка. Правда старожилы такого случая припомнить не могли в хозяйстве. Довольно уникальный случай.

Мама тройняшек по кличке Зорька сейчас съедает двойную порцию кормов. Это и понятно, ведь телят прокормить нужно. Но и молока Зорька стала давать вдвое больше. За сутки целых 35 литров.

К тому времени, когда подрастут Маша, Миша и Наташа, в хозяйстве достроят и новую ферму.

Александр Царенков, директор сельхозпредприятия:

На сегодняшний день мы закончили первый пусковой комплекс. Построили. Сейчас активно ведем строительство второго сарая. И нам как нельзя важно сейчас и необходимо, чтобы было заполнение, чтобы было побольше телят.

Глядя на своих подопечных Наталья Трифонова лукаво улыбается. Говорит, у Зорьки это уже третий отел. И все строго в геометрической прогрессии. Первый дал одного теленка, второй – двоих. Сейчас тройня. Так что на будущий год меньше чем на четырех в хозяйстве не рассчитывают.