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Беларусь вошла в топ стран с динамичным развитием информационных технологий

25 ноября 2014 07:09
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Новости Беларуси. Беларусь вошла в рейтинг стран с динамичным развитием информационных технологий. В списке по этому показателю мы занимаем 38 место, опередив Россию и Казахстан.

Как сообщили в Минсвязи, лидирующую позицию в регионе СНГ наша страна завоевала впервые с начала реализации Национальной программы по развитию услуг в сфере информационных технологий.

Неизменный лидер рейтинга – Южная Корея – на этот раз уступила первенство Дании. Далее идет Швеция, Исландия, Великобритания и Норвегия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Информационные технологии

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