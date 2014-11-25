Новости Беларуси. Кадры решают всё. С будущими руководителями Гродненской области 25 ноября встретились опытные управленцы республиканского уровня. Преемственность в этой сфере крайне важна, ведь время диктует новые требования к директорскому корпусу отечественных предприятий и организаций, а также руководителям министерств и ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карьера выпускника Гродненского аграрного университета Павла Станевского началась стремительно. После окончания вуза молодой специалист вернулся в своё хозяйство. О таком карьерном взлете тогда даже не думал, надеялся просто получить первое место работы и обустраивать личную жизнь. Но в первый же день председатель предложил руководящую должность.

Павел Станевский, главный агроном СПК имени Воронецкого:

Назначили на должность агронома-агрохимика, дали благоустроенное новое жильё. Год отработал - повышение было у меня, поставили на должность главного агронома. Вот уже в должности главного агронома 4 года работаю.

Уже с первого дня работы Павел начал активно внедрять в своём хозяйстве полученные в вузе знания. В итоге, урожайность зерновых повысилась до более чем 80 центнеров с гектара.

Молодой специалист чётко определил для себя три составляющие успеха: это высокопрофессиональные кадры, строгое соблюдение технологических процессов и качественные семена. Только в этом случае урожайность можно будет планировать без оглядки на погоду.

Павел Станевский, главный агроном СПК имени Воронецкого:

В растениеводстве можно будет прогнозировать меньше риски на климатические условия. При засухе или паводке можно меньших потерь добиться.

Новые технологии на своём рабочем месте внедряет и Ольга Шнигир. Её задача - культивировать разумное, доброе и светлое в подрастающем поколении. Уже третий год девушка работает в отделе образования Новогрудского райисполкома. Заветная мечта - сделать обучение в школе интересным для детей. Разбавить занятия развивающими играми, вовлечь детей в обучающий процесс.

Ольга Шнигир, специалист отдела образования, культуры, спорта и туризма Новогрудского райисполкома:

Ежедневно встречаюсь с обучающим процессом, наблюдаю за детьми, так же общаюсь с их преподавателями. Необходимо разбавить обучающий процесс играми. Игры могут быть направлены на изучение тех же предметов школьных. Можно использовать компьютерные технологии - создание презентаций

Таких инициативных молодых людей на Гродненщине активно поддерживают. Будущих лидеров стараются распознать ещё в школе. Умение увлечь и повести за собой людей, организовать работу – основные критерии, по которым определяют потенциальных руководителей.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:

Наша задача - распознать, помочь развить эти лидерские качества, научить. И тогда он действительно становится лидером во всех отношениях и может возглавить крупный коллектив и руководить регионом.

В регионе создан и действует перспективный кадровый резерв. Именно эти люди уже в ближайшие годы возглавят предприятия, учреждения или хозяйства области. Их готовят принимать ключевые решения, брать на себя ответственность.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Если ты наметил для себя рост карьерный, в хорошем смысле слова, допустим, в СПК председателем, то ты должен быть или механикам хорошим - зарекомендовать себя, или агрономом. Если хочешь быть главврачом, то ты должен врачом быть авторитетным. Тогда тебе люди доверятся, тогда к тебе люди пойдут и все твои проекты отзовутся.

Созданию кадрового руководящего резерва уделяют большое внимание и на самом высоком уровне, ведь это залог успешного развития и экономики, и общества в целом.