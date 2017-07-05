Прямой эфир

Как сдать ЦТ по математике на 100 баллов: опытом поделились те, кто сделал это в 2017

05 июля 2017 18:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вступительная кампания подходит к своему завершению. Все, кто не прошел централизованное тестирование в основные дни, могут это сделать в резервные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кирилл несколько недель назад сдал ЦТ по математике. Готовился он к нему много лет – и результат не разочаровал. Компьютер показывает 100 баллов.
В своей родной школе сейчас с удовольствием обсуждает результаты с другом Сашей. Он тоже получил 100 баллов и тоже по математике. Оба видят свое будущее в программировании.

Основное тестирование уже закончилось, остались только резервные дни. В этом году абитуриентов было более 250 тысяч. Нашлись и такие, кого удалили из аудиторий – всего 20 человек.

Как сдать ЦТ по математике на 100 баллов: опытом поделились те, кто сделал это в 2017-1

Кирилл Голубев:
Самое сложное было – доказать себе, что ты уверен в этом и знаешь всё, чтобы не сделать ошибки на глупом месте и не исправить правильное на неправильное.

Как сдать ЦТ по математике на 100 баллов: опытом поделились те, кто сделал это в 2017-4

Александр Щербицкий:
Я был очень рад за себя и за своего учителя, который мне помог подготовиться. С какой-то стороны, это и его успех тоже.

# общество # Образование в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во всех налоговых инспекциях Минска появятся терминалы для оплаты по электронной очереди
05 июля 2017 17:58

Во всех налоговых инспекциях Минска появятся терминалы для оплаты по электронной очереди

Девушка-инспектор ГАИ: как это обстоятельство отразилось на дорожной ситуации в Березино
05 июля 2017 16:40

Девушка-инспектор ГАИ: как это обстоятельство отразилось на дорожной ситуации в Березино

Сыр из молока со вкусом пломбира: как фермер в Вилейском районе налаживает производство уникального сыра
05 июля 2017 15:52

Сыр из молока со вкусом пломбира: как фермер в Вилейском районе налаживает производство уникального сыра