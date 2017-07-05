«Раньше зелёные зоны были, сейчас всё замостили плиткой, воде просто некуда деваться»: в Минске 130 мест подтоплений

Новости Беларуси. Почему определённые места в Минске затапливает после дождя, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Сколько проблемных мест в Минске, которые выпадают обильные осадки?

Юрий Субботин, директор УП «Горремливнесток»:

В принципе, их порядка 130. Самая проблемная – это Немига. Как была, так и осталась. Проблемы по району Ваупшасова, Ванеева-Партизанский проспект, улица Интернациональная, Янки Купалы, Сурганова, несмотря на то, что там принимали меры, строился коллектор.

Но, тем не менее, затопления, всё-таки, возникают.

Олег Степанюк:

Из-за чего это происходит? Это особенность расположения улиц? Или особенности расположения коллекторов?

Юрий Субботин:

В первую очередь, это – рельеф. Рельеф местности. Очень много низин и площадь водосбора по подтопляемым местам с каждым годом увеличивается. Увеличивается, потому что проводятся работы по благоустройству. Возьмём, например, улицу Интернациональную: между Ленина и Комсомольской – низина. Раньше, когда ещё площадь Центральная была, там была зелёная зона, вода не попадала сюда, на улицу Интернациональную.

А теперь всё в плитке, в асфальте, воде некуда деваться.

Единственное место, куда она может утечь – это в дождеприёмную решётку. Такая же картина на улице Революционной, центр города. Раньше зелёные зоны были вдоль тротуаров, сейчас всё замостили плиткой, все въезды во дворы, всё замощено. Воде просто некуда деваться, пока она не уходит в решётку дождеприёмную. А, с учётом того, что эти сети строились в конце 50-ых – начале 60-ых годов, закладывались проектным решением диаметры небольшие – 250-300 миллиметров, площадь увеличилась, соответственно, поток воды, который попадает в колодец дождеприёмный, гораздо больше, чем был раньше, всё-таки, зелёная зона впитывает влагу.