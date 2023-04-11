На Гавайях пловцам грозит федеральное обвинение. Их уличили в погоне за стаей диких дельфинов

Группе из 33 пловцов грозит федеральное обвинение после того, как их уличили в погоне за стаей диких дельфинов в заливе Хонаунау на Гавайях.

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На видео, снятом сотрудниками охраны природных ресурсов США, видно, как люди плывут в том же направлении, что и дельфины. По сообщениям местных СМИ, штат Гавайи передал дело в правоохранительные органы на основании правила, запрещающего плавать на расстоянии менее 45 метров от дельфинов в прибрежных водах.