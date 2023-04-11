«Что на самом деле происходит». Проект «Зачётный разговор» продолжает свою информационную миссию

Новости Беларуси. Проект «Зачетный разговор» продолжает свою информационную миссию. Сегодня, 11 апреля, открытый диалог с молодежью прошел в Минском государственном областном колледже. В гости к учащимся приехали депутат Национального собрания Сергей Клишевич и лидер Молодежного парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В большом зале несколько десятков ребят, которые стремятся разобраться в самых сложных темах. Говорили о политической повестке, вспомнили крупные международные конфликты и порассуждали про ситуацию на внешних рубежах нашей страны. Не обошли стороной и вопросы сохранения исторической памяти. Ну и конечно, молодые люди не упустили возможность задать интересующие вопросы гостям.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Молодежь достаточно умная, грамотные ребята, они разбираются в вопросах, далеко выходящих за круг их профессиональных навыков, которые им дают в этом учреждении образования. Это очень хорошо. Они сегодня пытливые, им интересно, что происходит в целом. Потому что понимают, даже если это за пределами их профессиональной будущей компетенции, это все равно будет влиять на их жизнь. Поэтому важно в этом хотя бы чуть-чуть, но разбираться.

Михаил Богданов, учащийся Минского государственного областного колледжа:

Я политикой интересуюсь, конечно, не суперуглубленно, не лезу в новости других стран, но интересуюсь политикой нашей и наших соседей, с кем мы сотрудничаем. Потому что необходимо и важно знать каждому гражданину нашей страны, Республики Беларусь, что на самом деле происходит, что действительно мы делаем.