Китайский центр по разведению панд выпускает забавные видео с животными. Посмотрите, как играют медвежата

Его проворности позавидуешь. Китайский центр по разведению панд выпустил видео, показывающее, как смотритель схватил детеныша панды за секунду до того, как один из его сверстников слетел с холма, едва уберег его от сильного удара.

На Гавайях пловцам грозит федеральное обвинение. Их уличили в погоне за стаей диких дельфинов – подробности здесь.

Видимо, не подозревая о неприятностях, в которые они могли попасть, панды продолжали играть, но никто от несчастного случая не застрахован. Кадры эти размещены на мультимедийной платформе iPanda, обеспечивающей круглосуточные прямые трансляции повседневной жизни панд в заповедниках юго-западного Китая.