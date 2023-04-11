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Китайский центр по разведению панд выпускает забавные видео с животными. Посмотрите, как играют медвежата

11 апреля 2023 12:46
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Его проворности позавидуешь. Китайский центр по разведению панд выпустил видео, показывающее, как смотритель схватил детеныша панды за секунду до того, как один из его сверстников слетел с холма, едва уберег его от сильного удара.

Китайский центр по разведению панд выпускает забавные видео с животными. Посмотрите, как играют медвежата-1

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Видимо, не подозревая о неприятностях, в которые они могли попасть, панды продолжали играть, но никто от несчастного случая не застрахован. Кадры эти размещены на мультимедийной платформе iPanda, обеспечивающей круглосуточные прямые трансляции повседневной жизни панд в заповедниках юго-западного Китая.

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