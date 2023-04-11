Китайский центр по разведению панд выпускает забавные видео с животными. Посмотрите, как играют медвежата

Его проворности позавидуешь. Китайский центр по разведению панд выпустил видео, показывающее, как смотритель схватил детеныша панды за секунду до того, как один из его сверстников слетел с холма, едва уберег его от сильного удара.
Его проворности позавидуешь. Китайский центр по разведению панд выпустил видео, показывающее, как смотритель схватил детеныша панды за секунду до того, как один из его сверстников слетел с холма, едва уберег его от сильного удара.
На Гавайях пловцам грозит федеральное обвинение. Их уличили в погоне за стаей диких дельфинов – подробности здесь.
Видимо, не подозревая о неприятностях, в которые они могли попасть, панды продолжали играть, но никто от несчастного случая не застрахован. Кадры эти размещены на мультимедийной платформе iPanda, обеспечивающей круглосуточные прямые трансляции повседневной жизни панд в заповедниках юго-западного Китая.