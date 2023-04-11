Белорусские учёные создают спутник со сверхточным разрешением – таких в мире единицы

Новости Беларуси. Уникальная разработка. Спутник сверхвысокого разрешения планируют запустить белорусские ученые через 5 лет. Подобных аппаратов в мире единицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спутник нашей страны на орбите уже 10 лет. Однако технический прогресс требует улучшения характеристик. Работа над новым сверхточным аппаратом ведется в коллаборации с российскими коллегами. В целом результат труда НАН Беларуси и «Роскосмоса» будет служить потребностям народного хозяйства.

Александр Шумилин, академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси:

Мы уже приступили к разработке нового перспективного спутника сверхвысокого разрешения. Сегодняшний спутник имеет разрешение в 2 метра. Проектируемый спутник будет иметь разрешение 0,35 метра (35 сантиметров), притом летает он на высоте 500 километров. Представьте, с высоты 500 метров мы будем иметь разрешение 35 сантиметров! Мало того, он будет иметь пространственное разрешение, не плоскостное, а объемное, то есть 3D-изображение.