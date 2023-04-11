Фестиваль «Пасхальный благовест» стартовал в Витебской области. Молодёжь поможет в благоустройстве святынь

Новости Беларуси. Молодежный фестиваль «Пасхальный благовест» стартовал в Витебской области. Это масштабный форум, который объединит всех желающих в добрых делах. Молодые люди благоустроят региональные святыни, станут участниками диалоговых площадок и даже посетят мастер-классы по выпечке куличей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктор Пралич расскажет подробности.

Виктор Пралич, корреспондент:

Православный храм построен в 1908 году и является памятником архитектуры ретроспективного русского стиля. За более чем вековую историю в его стенах было общежитие для строителей, и тренировочный зал для альпинистов. Но в 1992 году святыню верующим вернули.

В эти предпраздничные дни накануне Пасхи все дороги ведут к храмам. Молодежь Лужеснянского аграрного колледжа здесь с особой миссией. Участники волонтерского отряда во время фестиваля «Пасхальный благовест» решили помочь с наведением порядка.

Валентин Мацкалов, учащийся Лужеснянского аграрного колледжа:

Началась весна, сошел снег, много мусора. Мы решили, что нужно помочь нашей церкви, которая находится на территории Лужесно, облагородить площадку, территорию возле нее. «Пасхальный благовест» проходит впервые. Он объединит тысячи ребят по всему Витебскому региону. Молодежь наведет порядок, тем самым подготовив святыни к главным воскресным торжествам: монастыри, часовни, капеллы.