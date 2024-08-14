На фестивале «Зов Полесья» ожидается рекордное количество гостей

Национальный парк «Припятский» вновь соберет гостей на фестивале этнокультурных традиций. Как ожидают организаторы, в этом году «Зов Полесья» объединит рекордное количество ценителей быта, традиций и обычаев полешуков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль состоится в субботу, 17 августа, уже в восьмой раз. В 2020 году его посетили 15 тысяч человек, в позапрошлом уже около 40 тысяч. В этом году будут участвовать более 10 районов Брестской и Гомельской областей. Каждому предоставлено место для организации подворий. На всех площадках свой фуд-корт, выступления местных коллективов народного творчества. Отдельно представят выставки работ и мастер-классы ремесленников. Украшением фестиваля вновь станет конкурс красоты и грации «Прыгажуня Палесся». Завершит праздник поздно вечером красочный фейерверк над Припятью.