На фестивале современной хореографии в Витебске канадские танцовщики соединили модерн и хип-хоп, а испанские показали танец насекомых

Раду Поклитару, балетмейстер, создатель театра «Киев Модерн-Балет» (Украина):
Когда еще на советском пространстве не было вообще понятия фестиваль современной хореографии, появился Витебск. И это было единственное место, где можно было встречаться, показывать свое творчество, найти единомышленников, поучиться.
Раду Поклитару, основателя «Киев Модерн-Балета», называют одним из самых молодых и талантливых балетмейстеров Европы. В Витебск он привез спектакль «In pivo veritas».
Галина Микитюк, артистка театра «Киев Модерн-Балет» (Украина):
Впервые в своей жизни на такой сцене, в таком спектакле. Мне очень нравится себя попробовать в новом образе.
На перфомансах современной хореографии минимум декораций и пышных костюмов, максимум эмоций. Важно достучаться до зрительских сердец.
Жители Витебска:
В Витебске проходит не только «Славянский базар», но и другие фестивали. В частности, современной хореографии. Он пользуется популярностью в нашем круге.
Вообще здорово, хожу. Конечно, очень интересно, хотелось бы, чтобы больше было таких фестивалей.
Впервые на витебских танцевальных площадках наряду с современной хореографией представлена и хип-хоп культура. Как сочетать танец модерн, контемпорари дэнс и хип-хоп сейчас участников фестиваля учит группа из Монреаля. Общаются канадские и белорусские танцовщики в основном на языке тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анн Пламондон, солистка современного танца (Канада):
Кто-то из нас тренировался больше в классическом стиле, кто-то в хип-хопе. И мы работаем вместе.
Мост между двумя мирами, животных и людей, создает и танцевальный дуэт из Испании. Элиас и Альваро ищут вдохновение у насекомых.
Природу их движений они берут за основу своих танцев.
Альваро Эстебан и Элиас Эгуерре, гости фестиваля (Испания):
Это микс современного танца и урбанистической техники, такой как хип-хоп. Мы все смешали вместе, попытавшись показать характеристику движений насекомых.
Мы много слышали о том, что здесь очень высокий уровень и сюда съезжаются участники из разных стран. И люди из Беларуси показали хорошую технику.
Главная интрига фестиваля – конкурс. В этом году на гран-при претендуют только белорусские труппы. Победители определятся после двух конкурсных дней.