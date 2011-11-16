На фестивале современной хореографии в Витебске канадские танцовщики соединили модерн и хип-хоп, а испанские показали танец насекомых

Новости Беларуси, Витебск. В современной хореографии возможно все. Рамок здесь нет почти так же, как и законов жанра. Ломать привычные танцевальные каноны в Витебске – уже традиция. Международный фестиваль современной хореографии здесь проходит 24 года подряд.

Раду Поклитару, балетмейстер, создатель театра «Киев Модерн-Балет» (Украина):

Когда еще на советском пространстве не было вообще понятия фестиваль современной хореографии, появился Витебск. И это было единственное место, где можно было встречаться, показывать свое творчество, найти единомышленников, поучиться.

Раду Поклитару, основателя «Киев Модерн-Балета», называют одним из самых молодых и талантливых балетмейстеров Европы. В Витебск он привез спектакль «In pivo veritas».

Галина Микитюк, артистка театра «Киев Модерн-Балет» (Украина):

Впервые в своей жизни на такой сцене, в таком спектакле. Мне очень нравится себя попробовать в новом образе.

На перфомансах современной хореографии минимум декораций и пышных костюмов, максимум эмоций. Важно достучаться до зрительских сердец.

Жители Витебска:

В Витебске проходит не только «Славянский базар», но и другие фестивали. В частности, современной хореографии. Он пользуется популярностью в нашем круге.

Вообще здорово, хожу. Конечно, очень интересно, хотелось бы, чтобы больше было таких фестивалей.

Впервые на витебских танцевальных площадках наряду с современной хореографией представлена и хип-хоп культура. Как сочетать танец модерн, контемпорари дэнс и хип-хоп сейчас участников фестиваля учит группа из Монреаля. Общаются канадские и белорусские танцовщики в основном на языке тела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анн Пламондон, солистка современного танца (Канада):

Кто-то из нас тренировался больше в классическом стиле, кто-то в хип-хопе. И мы работаем вместе.

Мост между двумя мирами, животных и людей, создает и танцевальный дуэт из Испании. Элиас и Альваро ищут вдохновение у насекомых.

Природу их движений они берут за основу своих танцев.

Альваро Эстебан и Элиас Эгуерре, гости фестиваля (Испания):

Это микс современного танца и урбанистической техники, такой как хип-хоп. Мы все смешали вместе, попытавшись показать характеристику движений насекомых.

Мы много слышали о том, что здесь очень высокий уровень и сюда съезжаются участники из разных стран. И люди из Беларуси показали хорошую технику.

Главная интрига фестиваля – конкурс. В этом году на гран-при претендуют только белорусские труппы. Победители определятся после двух конкурсных дней.