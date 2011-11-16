В Беларуси усилена ответственность за сотрудничество со спецслужбами иностранных государств

Такая норма, в частности, содержится в законе, который подписал глава государства.

Лишение свободы от 7 до 15 лет теперь грозит за вербовку граждан Беларуси либо оказание содействия иностранным спецслужбам. В Уголовный кодекс республики добавлена соответствующая статья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные нормы существуют и в законодательстве многих стран мира, в частности в ФРГ.

Анатолий Глаз, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и СМИ:

Рабочая группа, которая занималась разработкой этого законопроекта, изучала зарубежный опыт. Он далеко не самый жесткий, исходя из того, что наша страна не является страной третьего мира. Это индустриальное государство, которое имеет свои интересы, достаточно мощные позиции в научных и производственных кругах Европы и всего мира. Поэтому, естественно, чем выше по уровню развития страна, тем четче и жестче правила защиты ее интересов.

Вадим Боровик, политолог:

Это общемировая практика. Мы сегодня видим: у соседей где-то словили шпионов, показали. Никто большие глаза не делает. Они понимают, что ведется работа. Есть разведка, и есть контрразведка. Задача белорусских правоохранительных органов, белорусских законодателей – обеспечить безопасность политического процесса, не допустить того, чтобы в Беларуси внутреннюю и внешнюю политику определял кто-то, кроме нашего народа и уполномоченных народом органов: правительством и соответствующими структурами.