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Выездной прием граждан в Воложине провел губернатор Минской области Борис Батура

16 ноября 2011 17:43
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Новости Беларуси, Воложин. Лично встретиться с руководителем столичного региона пришли два десятка человек. В топе вопросов – строительство жилья, работа коммунального хозяйства, газификация и благоустройство.

Также жители Воложинского района просили помощи в выделении социального жилья, оказании финансовой помощи, приватизации жилых помещений.

Борис Батура посоветовал сельисполкомам активнее подключаться к решению насущных проблем сельских жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Воложина:
60 лет в центре улицы Некрасова не было воды. В течение месяца все было решено, проведено, сделано. Вот за это большое спасибо.  

Александра Соколовская, жительница Воложина:
Борис Васильевич подключил всех начальников, от которых зависит этот вопрос, районные службы, сказав, чтобы до 1 декабря были работы закончены.

# общество

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