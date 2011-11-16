Выездной прием граждан в Воложине провел губернатор Минской области Борис Батура

Также жители Воложинского района просили помощи в выделении социального жилья, оказании финансовой помощи, приватизации жилых помещений.
Борис Батура посоветовал сельисполкомам активнее подключаться к решению насущных проблем сельских жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Житель Воложина:
60 лет в центре улицы Некрасова не было воды. В течение месяца все было решено, проведено, сделано. Вот за это большое спасибо.
Александра Соколовская, жительница Воложина:
Борис Васильевич подключил всех начальников, от которых зависит этот вопрос, районные службы, сказав, чтобы до 1 декабря были работы закончены.