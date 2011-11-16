Посол Польши в Беларуси о массовых беспорядках в Варшаве: В Польше очень либеральные законы, связанные с демонстрациями

Правые радикалы и экстремисты сорвали празднование государственного праздника. Центр Варшавы на несколько часов превратился в эпицентр уличных боев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лешек Шерепка, чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Республике Беларусь:
У нас очень либеральные законы, связанные с демонстрациями. Варшава – громадный город. Там иногда возникали стычки. Тем более легко провоцировать толпу.
У нас еще открыты границы. И все желающие могут приехать из Европы и поучаствовать в этих мероприятиях. Наша полиция задержала 200 человек.
Беспорядки на улицах Варшавы – задержаны более 150 человек, полиция применила водометы и слезоточивый газ