Посол Польши в Беларуси о массовых беспорядках в Варшаве: В Польше очень либеральные законы, связанные с демонстрациями

На пресс-конференции Лешек Шерепка прокомментировал массовые беспорядки в Варшаве, случившиеся в день независимости соседней страны 11 ноября.

Правые радикалы и экстремисты сорвали празднование государственного праздника. Центр Варшавы на несколько часов превратился в эпицентр уличных боев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лешек Шерепка, чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Республике Беларусь:

У нас очень либеральные законы, связанные с демонстрациями. Варшава – громадный город. Там иногда возникали стычки. Тем более легко провоцировать толпу.

У нас еще открыты границы. И все желающие могут приехать из Европы и поучаствовать в этих мероприятиях. Наша полиция задержала 200 человек.

Беспорядки на улицах Варшавы – задержаны более 150 человек, полиция применила водометы и слезоточивый газ