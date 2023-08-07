На экономическом факультете Белгосуниверситета открыли новую специальность со стажировками в МГУ

Новости Беларуси. В БГУ теперь будут готовить специалистов по государственному аудиту. Новую специальность открыли на экономическом факультете. Инициатива принадлежит Комитету госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый же год она показала востребованность среди абитуриентов. Конкурс составил более двух человек на место, а проходной балл на бюджет превысил 368. Через 4 года факультет выпустит 25 человек с квалификацией «экономист, специалист по аудиту». Их будут обучать эффективности использования бюджетных средств, причем и на российском опыте. Для студентов предусмотрены стажировки в МГУ.

Анна Королева, декан экономического факультета БГУ: На старших курсах ребята будут проходить дисциплины, связанные с экономической безопасностью, информационной, с тем, как необходимо тратить бюджетные средства, как контролировать растрату бюджетных средств.

Юлия Авхукова, начальник главного управления бюджетно-финансовой сферы КГК Беларуси:

Мы активно будем участвовать в учебном процессе, будем привлекать молодых специалистов к нам на практику, чтобы было хорошее погружение в профессию и было интересно учиться.

Получив специальность «государственный аудит», выпускники смогут работать в финансовых, контрольных и правоохранительных органах, а также в сфере бизнес-аудита и консалтинга.