С октября белорусы смогут летать еще на один египетский курорт

С 16 октября текущего года «Белавиа» предложит белорусам новое направление в курортную зону Египта. Чартерные рейсы свяжут Беларусь с египетским Марса-Алам, информирует Республиканский союз туристических организаций.

Чартерная программа рассчитана на 10-11 ночей. Сейчас национальный авиаперевозчик и консолидатор «АэроБелСервис» осуществляют несколько таких программ из белорусской столицы в египетскую Хургаду и Шарм-эль-Шейх. На рейсе Минск – Марса-Алам будут работать 4 отечественных туристических оператора. Этот курорт на Красном море находится в 260 км к югу от Хургады.