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С октября белорусы смогут летать еще на один египетский курорт

07 августа 2023 11:33
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С 16 октября текущего года «Белавиа» предложит белорусам новое направление в курортную зону Египта. Чартерные рейсы свяжут Беларусь с египетским  Марса-Алам, информирует Республиканский союз туристических организаций.

Чартерная программа рассчитана на 10-11 ночей. Сейчас национальный авиаперевозчик и консолидатор «АэроБелСервис» осуществляют несколько таких программ из белорусской столицы в египетскую Хургаду и Шарм-эль-Шейх. На рейсе Минск – Марса-Алам будут работать 4 отечественных туристических оператора. Этот курорт на Красном море находится в 260 км к югу от Хургады.

# Туризм # общество

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