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На его руках кровь свыше 4 тыс. человек. Ещё одного карателя судят в Беларуси

06 февраля 2025 18:16
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Верховный Суд начал рассмотрение третьего уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В массовых убийствах белорусов и уничтожении узников гетто обвиняется Семен Серафимович. Он своими преступными действиями выполнял планы фашистского руководства по уничтожению нашего народа. 

В ходе расследования Генпрокуратура собрала неопровержимые доказательства вины Серафимовича. Хотя его страшные преступления не были задокументированы. Но в нынешней мировой конъюнктуре, когда наша история под прицелом, вдвойне важно восстановить справедливость. 

На его руках кровь свыше 4 тыс. человек. Ещё одного карателя судят в Беларуси-2

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
В Беларуси фашистами в годы Великой Отечественной войны уничтожено свыше 3 миллионов человек, и эта цифра, к сожалению, увеличивается. Поисковики находят новые доказательства преступлений карателей, новые места захоронения мирного населения. От фактов, которые озвучили сегодня в зале Верховного Суда, буквально стынет кровь.

На его руках кровь свыше 4 тыс. человек. Ещё одного карателя судят в Беларуси-4

По этому делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны проходят свыше полусотни свидетелей. 30 томов: протоколы допросов сослуживцев, выживших жителей деревень, иные архивные документы.

На его руках кровь свыше 4 тыс. человек. Ещё одного карателя судят в Беларуси-6

В 1941 году Серафимович добровольно вступил, а потом и возглавил районное подразделение вспомогательной полиции, затем командовал усиленным карательным отрядом. С особой жестокостью нацисты и их пособники лишали жизни мирных людей: закапывали и сжигали заживо, расстреливали и истязали. 

По данным следствия, на руках Серафимовича кровь свыше 4 тысяч человек, более 600 детей. Чтобы зачитать имена всех убитых в гетто по приказу Серафимовича, гособвинителю понадобилось несколько часов.

На его руках кровь свыше 4 тыс. человек. Ещё одного карателя судят в Беларуси-8

Все эти злодеяния остались безнаказанными. После войны Серафимович бежал в Польшу, затем – в Великобританию. Там работал плотником, не опасаясь разоблачения. 

В 1991 году парламент Великобритании принял Акт о военных преступлениях, позволяющий привлекать к уголовной ответственности за сотрудничество с нацистами во время Второй мировой войны. Однако Серафимовичу удалось избежать наказания. На момент, когда выдвинули обвинения, ему было уже 85 лет. И вскоре он скончался.

Подробнее в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # Анастасия Ярощик-Корниенко

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