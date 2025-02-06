На его руках кровь свыше 4 тыс. человек. Ещё одного карателя судят в Беларуси

Верховный Суд начал рассмотрение третьего уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В массовых убийствах белорусов и уничтожении узников гетто обвиняется Семен Серафимович. Он своими преступными действиями выполнял планы фашистского руководства по уничтожению нашего народа. В ходе расследования Генпрокуратура собрала неопровержимые доказательства вины Серафимовича. Хотя его страшные преступления не были задокументированы. Но в нынешней мировой конъюнктуре, когда наша история под прицелом, вдвойне важно восстановить справедливость.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

В Беларуси фашистами в годы Великой Отечественной войны уничтожено свыше 3 миллионов человек, и эта цифра, к сожалению, увеличивается. Поисковики находят новые доказательства преступлений карателей, новые места захоронения мирного населения. От фактов, которые озвучили сегодня в зале Верховного Суда, буквально стынет кровь.

По этому делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны проходят свыше полусотни свидетелей. 30 томов: протоколы допросов сослуживцев, выживших жителей деревень, иные архивные документы.

В 1941 году Серафимович добровольно вступил, а потом и возглавил районное подразделение вспомогательной полиции, затем командовал усиленным карательным отрядом. С особой жестокостью нацисты и их пособники лишали жизни мирных людей: закапывали и сжигали заживо, расстреливали и истязали. По данным следствия, на руках Серафимовича кровь свыше 4 тысяч человек, более 600 детей. Чтобы зачитать имена всех убитых в гетто по приказу Серафимовича, гособвинителю понадобилось несколько часов.