«Понимала, что на меня ставят». Самая титулованная дзюдоистка Беларуси о спорте и борьбе за пределами татами

Новости Беларуси. С желанием снова взойти на пьедестал и с гордостью увидеть, как развевается флаг Беларуси на престижных спортивных аренах. Героиня новой серии проекта «Белорусская Super женщина» не единожды громко заявляла Европе и миру о силе спорта нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Размышлениями о жизни, мире вокруг и яркими спортивными эмоциями поделилась самая титулованная дзюдоистка Беларуси Марина Слуцкая.

Марина Слуцкая, заслуженный мастер спорта Беларуси:

Все кричать стали: «Беларусь, Беларусь!» Эмоции такие – Федорович прыгал, эти с трибуны. Я вышла с татами, и у нас все наши спортсмены были, прямо на трибуне стояли. Они меня затащили наверх, на эту трибуну, и давай обниматься. Это, конечно, не попало в кадры Европейского союза, потому что в дзюдо так не принято. Поляки болели очень сильно за Беларусь. Стоишь, понимаешь, что то, к чему ты шел, это настолько...