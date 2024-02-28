Минская городская избирательная комиссия подвела итоги выборов в Мингорсовет 29-го созыва

Он сформирован в полном составе. Традиционно это 60 человек, из них около трети – женщины. Примечательно, что в новом созыве представители различных сфер деятельности. Подавляющее большинство – граждане трудоспособного возраста. Количество избирателей, зарегистрированных для участия в голосовании по выборам депутатов в Мингоросвет, в столице составило более 1 миллиона 300 тысяч человек.

Александр Щекович, председатель Минской городской избирательной комиссии:

Как в парламент, так и Минский городской Совет депутатов, выбраны достойные люди, имеющие определенный жизненный опыт, опыт руководящей работ, что немаловажно что в Минском городском Совете депутатов, что в парламенте придется работать на законами, они все разные. Депутаты палаты, мы уверены, что это те люди, которые сегодня на законодательном уровне страновом смогут принимать решения, вносить изменения в законодательство, которые будут помогать не только нашему городу, хотя они представляют город, но и всей нашей стране.

Первая сессия Минского городского Совета депутатов состоится 5 марта. В ходе заседания выберут председателя и рассмотрят процедурные вопросы.