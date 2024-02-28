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В 3-й городской детской клинической больнице открылась комната духовной помощи

28 февраля 2024 17:39
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В 3-й детской городской клинической больнице открылась комната духовной помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 3-й городской детской клинической больнице открылась комната духовной помощи-1

Это старт совместного проекта Белорусской православной церкви и комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Подобного в стране еще не было. Комната многофункциональна: здесь есть уголок для молитвы, небольшая библиотека и зона для досуга, где с помощью настольных игр можно изучить библейские сюжеты. Раз в неделю здесь будут проводить уроки православия со священнослужителем.

В 3-й городской детской клинической больнице открылась комната духовной помощи-4

Думаю, очень круто, что появилась тут такая комната. Комната духовной помощи, такая легкая, чистая.

Прикольно, потому что тут как-то легко на душе.

В 3-й городской детской клинической больнице открылась комната духовной помощи-7

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Когда священнослужители и волонтеры будут приходить в медучреждения, вот в этом уголке, посвященном духовной составляющей, и комнате отдыха и развития детей будут звучать какие-то слова о том, как правильно себя настроить в этой ситуации. Кроме того, будут предложены какие-то развлечения для детей.

В 3-й городской детской клинической больнице открылась комната духовной помощи-10

Также с детьми будут заниматься волонтеры. Они проведут уроки рукоделия и поиграют с ними в настольные игры. Дважды в неделю будут проводить мастер-классы.

# Дети # общество # Митрополит Вениамин

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