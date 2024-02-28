В 3-й городской детской клинической больнице открылась комната духовной помощи

В 3-й детской городской клинической больнице открылась комната духовной помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это старт совместного проекта Белорусской православной церкви и комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Подобного в стране еще не было. Комната многофункциональна: здесь есть уголок для молитвы, небольшая библиотека и зона для досуга, где с помощью настольных игр можно изучить библейские сюжеты. Раз в неделю здесь будут проводить уроки православия со священнослужителем.

Думаю, очень круто, что появилась тут такая комната. Комната духовной помощи, такая легкая, чистая. Прикольно, потому что тут как-то легко на душе.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Когда священнослужители и волонтеры будут приходить в медучреждения, вот в этом уголке, посвященном духовной составляющей, и комнате отдыха и развития детей будут звучать какие-то слова о том, как правильно себя настроить в этой ситуации. Кроме того, будут предложены какие-то развлечения для детей.