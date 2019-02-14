На дорогах царит любовь. Как автоинспекторы поздравили минчан с Днём святого Валентина?

Новости Беларуси. 14 февраля на городских дорогах царила любовь. Автоинспекторы Московского района поздравляли минчан с самым романтическим праздником зимы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 14 февраля на городских дорогах царила любовь. Автоинспекторы Московского района поздравляли минчан с самым романтическим праздником зимы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Амур прилетел и на проспект Газеты «Правда». Именно здесь сотрудники ГАИ посылали флюиды любви и заботы автолюбителям. Инспекторы дарили воздушные шары, яркие фликеры и еще раз напомнили минчанам о правилах дорожного движения.
Кстати, многие минчане даже в разгар рабочего дня успели поздравить своих любимых.
Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района:
Соблюдая правила дорожного движения, тем самым можно выражать любовь к ближним. Всегда надо помнить, что на дороге могут находится другие участники дорожного движения.