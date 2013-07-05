Председатель Миноблисполкома Борис Батура провёл приём граждан: некоторые проблемы решили на месте

Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома провёл приём граждан. К Борису Батуре записались 15 человек. Вопросы традиционные: строительство инфраструктуры в агрогородках, газификация, асфальтирование дорог. Некоторые проблемы решили на месте. По другим даны соответствующие поручения.

Так, председатель Миноблисполкома приказал в ближайшие 7 дней наладить транспортное обеспечение между пятью деревнями Вилейского района и восстановить автобусный маршрут «Минск-Ловцевичи».

Борис Батура во время приёма горожан дал поручение обратить внимание соответствующих служб на строительство инженерной инфраструктуры к жилым домам. Вопрос о сроках завершения строительства сетей электро-, газо- и водоснабжения подняли жители деревни Старое Село Минского района. В городке 133 земельных участка. Люди получили их ещё в 2009 году. Почти построились. Однако заселиться не могут из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.