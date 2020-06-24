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На чём «специализировались» белорусские группировки в 90-х и сколько банд было на территории страны

24 июня 2020 19:35
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Новости Беларуси. Говорил, что отмажет от армии, брал деньги и… ничего не делал. Так в 2020-м попадают в поле зрения правоохранителей «смотрящие за городом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По крайней мере именно так представили в Telegram-канале МВД 36-летнего мужчину, задержанного в Орше. Теперь ему грозит реальный срок за мошенничество и подстрекательство к взятке.

В 90-е все было несколько иначе. Многие белорусы хорошо помнят тот беспредел, который происходил во всех городах страны: от райцентра до столицы. Действовали банды, на счету которых десятки убийств и сотни искалеченных судеб простых белорусов.

Тему продолжит Евгений Поболовец. Авторская рубрика «Ближе к делу».

На чём «специализировались» белорусские группировки в 90-х и сколько банд было на территории страны-1

Евгений Поболовец, корреспондент:
Рэкет, вымогательства, угоны автомобилей, заказные убийства и отмывание денег, в том числе через офшоры – вот лишь малая часть того, чем занимались многочисленные банды 90-х. Справедливости ради, не только в Беларуси. Истины для: именно в нашей стране боролись с этим явлением системно и максимально эффективно, практически уничтожив организованную преступность как явление. Не на словах.

Это рубрика «Ближе к делу». Меня зовут Евгений Поболовец. Добрый вечер.

Когда государство слабеет, когда нет четко выстроенной системы управления, возникает вакуум. Управленческий вакуум. И обязательно найдется тот – человек или отдельная сила – кто начинает рулить процессом. И не всегда у такой силы благие намерения.

На чём «специализировались» белорусские группировки в 90-х и сколько банд было на территории страны-4

Первые годы независимой Беларуси как раз и стали временем безвластия. Только распался Союз, что делать с независимостью, как наводить порядок – об этом если и думалось, то далеко не в первую очередь. Политические распри уводили внимание руководителей страны в другую плоскость, что было на руку организаторам криминальных кланов. Они как раз не дремали, слабость вожака стаи прочувствовали четко и ловко воспользовались ситуацией.

К 1994 году – аккурат к первым демократичным выборам в Беларуси – в стране уже действовали 150 организованных преступных групп. Руководили ими более сотни криминальных авторитетов. Бывшие спортсмены, десантники, афганцы, сотрудники силовых ведомств – срез типичной банды того времени. Организация внутри группы – как в армии, четко и без рассуждений. На выходе – прибыль, о которой ни один легально работающий бизнес не может и мечтать. Если хотите, эдакое государство в государстве.

Зарабатывали транзитом. Тонны цветных и черных металлов шли из России в Европу через Беларусь.

На чём «специализировались» белорусские группировки в 90-х и сколько банд было на территории страны-7

Угоном машин. Угнанные в Германии авто продавали в Польше, перегоняли через Беларусь в Россию. Только за 1993 год таким маршрутом ушло 60 тысяч авто: каждые два из трех угнанных в Германии за год. Для сравнения, сейчас в стране бременских музыкантов угоняют автомобилей в три раза меньше – 30 тысяч. В разы снизилось число угонов и в Беларуси. Что важно: наша ГАИ находит сейчас в среднем 90 из 100 угнанных авто. В России, к примеру, это 6 из 100. Девяносто и шесть – это когда одни реально находят, пока другие говорят, что ищут.

На чём «специализировались» белорусские группировки в 90-х и сколько банд было на территории страны-10

Рэкетом. Торгуешь на рынке? Заплати за место. Не государству в виде аренды, бандиту в виде дани. В первом случае правила игры известны, они одинаковы для всех и долгосрочны в видимой перспективе. Главное, работай прозрачно. Во втором случае – на усмотрение смотрящих. В среднем это 10 % от товарооборота (заметьте, не от чистой прибыли и не от дохода) в общак каждый месяц. А за отказ…

На чём «специализировались» белорусские группировки в 90-х и сколько банд было на территории страны-13

Еще одна статья доходов – заказные убийства. В 90-е именно белорусские группировки стали специализироваться на «заказах». Но вот активно вычислять их стали только ближе к середине десятилетия. Первая новость пришла весной 1995-го: задержаны сразу 14 киллеров! Много лет они убивали за деньги бизнесменов в Беларуси, Украине и Казахстане. К вопросу о быстроте реакции.

Были и другие методы заработка. Группировки не брезговали ничем. Все конвертировалось в валюту. Миллионы долларов шли не в казну государства –  то есть не на пенсии и зарплаты бюджетникам. В итоге страна жила в страхе и ощущении безысходности: просить о защите не у кого. Воры чувствовали себя хозяевами жизни и были уверены в беспомощности молодого государства, у которого еще не было опыта борьбы с преступными кланами.

На чём «специализировались» белорусские группировки в 90-х и сколько банд было на территории страны-16

Во многих моментах Беларусь тогда стала первопроходцем. К законам: от 17 мая 1997-го – ввели уголовку за создание и участие в организованной преступной группе, от 26 июня того же года – появились правовые основы для противостояния. Добавлялась и смелая риторика самого главы государства. В октябре 1997-го он говорил:

На чём «специализировались» белорусские группировки в 90-х и сколько банд было на территории страны-19

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу обратиться к уголовникам: запомните, господа, земля будет гореть у вас под ногами. Я предупреждаю всех, кто подвизается на ниве бессовестной коммерции и грязных денег, всех так называемых предпринимателей и банкиров: у вас 10 дней, чтобы рассчитаться с государством, чтобы выплатить долги... Пугать нас бесперспективно, мы найдем достойные ответы на любые выпады против власти, против людей, которые хотят добра другим людям.

На чём «специализировались» белорусские группировки в 90-х и сколько банд было на территории страны-22

Спустя две недели приняли декрет «О неотложных мерах по борьбе с терроризмом и другими особо опасными насильственными преступлениями». Следователям давали исключительные полномочия при расследовании таких дел.

Дальше – больше. 1998-й, указ Президента № 185. Прокуратура получила полномочия по координации работы спецподразделений по борьбе с оргпреступностью и коррупцией. Потом были еще законодательные акты. По всей стране провели десятки масштабных спецопераций.

На чём «специализировались» белорусские группировки в 90-х и сколько банд было на территории страны-25

Не будем перечислять все методы борьбы государства с преступностью, мы говорим об эффективности. Не на словах: если в 1994-м в Беларуси было 100 воров в законе, то в 1998-м на свободе остались пятеро. Остальные были арестованы или покинули страну, бегством спасаясь от набирающей силу машины правосудия.

Итог всей борьбы – вот в этой цитате министра внутренних дел Беларуси Владимира Наумова (ноябрь 2006 года).

На чём «специализировались» белорусские группировки в 90-х и сколько банд было на территории страны-28

Владимир Наумов, министр внутренних дел Беларуси (2000 – 2009 гг.):
Сказать, что в настоящее время на территории республики есть хотя бы одна организованная преступная группа, которая создавала бы проблему, я не могу.

Морозовская, Речицкие, Пожарники, Поселковые. 90-е поставили ребром сам вопрос существования независимой Беларуси. Бюджет страны трещал по швам, в борьбе за место под солнцем все чаще спорили Макаровы и Токаревы – до 70 % достигала смертность молодых и здоровых мужчин от 20 до 44 лет.

На чём «специализировались» белорусские группировки в 90-х и сколько банд было на территории страны-31

Но можно ли сказать, что преступность побеждена? Вряд ли. Да, кто-то реально осужден, кто-то уехал из страны. Но кто знает? Возможно, есть и те, кто затаился и ждет.

Так бывало уже в нашей истории. Не на словах...

# Криминал # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

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