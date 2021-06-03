На что пойдёт Запад, чтобы вновь вывести людей на улицы? Рассуждает политолог Сергей Михеев

Сергей Михеев, политолог (Россия):

Судя по всему, просто реализуется западный план в отношении Лукашенко. Посмотрите, провокацию в отношениях между Минском и Москвой сделать не удалось. Был расчет на то, что сейчас начнется конфликт и в этом конфликте Запад примет сторону, например, Лукашенко, а дальше поставит условия какие-то перед ним. Не удалось. Следующий этап – организация массовых беспорядков. Организовали, но свалить Лукашенко не удалось. Следующий этап. Пункт третий – призывы к всеобщей забастовке, которые со стороны этой президентши (забыл как ее зовут уже), Тихановской, были. То есть попытки остановить экономику Беларуси через забастовки не получились. Теперь следующий этап. Нашли повод докопаться, что называется, чтобы попытаться через санкции остановить экономику Беларуси или создать для нее такие тяжелые условия, чтобы все-таки заставить остановиться предприятия, вывести людей на площадь и через это свалить. Это все части одного и того же плана.

Да, будут проблемы, надо просто понимать, что, скорее всего, если бы не этот повод, то нашелся бы какой-нибудь другой. Потому что это просто долгосрочный план. Беларусь или надо поссорить с Россией, и тогда Лукашенко должен стать фактически врагом, условно говоря, Путина. И тогда можно будет ее использовать, а потом уже каким-то образом сместить Лукашенко и убедить его уйти. Или надо режим Лукашенко внутри обрушить всячески. Или еще один из вариантов, кстати говоря, – расчленение Беларуси. Это тоже один из вариантов. Я когда-то белорусским СМИ в интервью это говорил. Смотрите, не зря так много лет качают тему пакта Молотова – Риббентропа, что это преступный документ, что это ужас, что это невероятное политическое преступление. А что такое пакт Молотова – Риббентропа с точки зрения территории? Это западная Беларусь, которая когда-то входила в состав Польши. Поляки претендуют в открытую фактически на эту территорию.