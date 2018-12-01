Прямой эфир

На боевое дежурство по противовоздушной обороне БелАЭС заступили белорусские военные

01 декабря 2018 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Военные заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На боевое дежурство по противовоздушной обороне БелАЭС заступили белорусские военные-1

Первый ритуал прошел в торжественной обстановке в присутствии личного состава полка, гостей и жителей Островецкого района. Знаменательному событию предшествовала тщательная подготовка военнослужащих, техники и позиций боевого дежурства. Экзамен на готовность к выполнению задач солдаты и офицеры сдали во время оперативно-тактического учения на полигонах Беларуси и России.

На боевое дежурство по противовоздушной обороне БелАЭС заступили белорусские военные-4

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Сегодня 1446-й зенитно-ракетный гвардейский полк заступил на боевое дежурство по прикрытию очень важного государственного объекта. В этом же районе полк будет выполнять задачи по прикрытию этого участка воздушного пространства на северо-западном направлении. Мы нарастили тем самым усилия своих войск противовоздушной обороны по выполнению задач боевого дежурства.

На боевое дежурство по противовоздушной обороне БелАЭС заступили белорусские военные-7

Выполнять задачи боевого дежурства является главной задачей нашего вида вооруженных сил, которую мы постоянно совершенствуем, постоянно, так скажем, претворяем в жизнь новые формы и способы.

# АЭС в Беларуси # общество # Игорь Голуб # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Горячие линии для связи с пенсионерами начинают работу в райкомах БРСМ
01 декабря 2018 12:14

Горячие линии для связи с пенсионерами начинают работу в райкомах БРСМ

Идентификация пользователей в интернете начинает действовать в Беларуси
01 декабря 2018 12:01

Идентификация пользователей в интернете начинает действовать в Беларуси

На уборку снега в Минске выехали около 270 единиц техники
01 декабря 2018 11:50

На уборку снега в Минске выехали около 270 единиц техники