На боевое дежурство по противовоздушной обороне БелАЭС заступили белорусские военные

Новости Беларуси. Военные заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый ритуал прошел в торжественной обстановке в присутствии личного состава полка, гостей и жителей Островецкого района. Знаменательному событию предшествовала тщательная подготовка военнослужащих, техники и позиций боевого дежурства. Экзамен на готовность к выполнению задач солдаты и офицеры сдали во время оперативно-тактического учения на полигонах Беларуси и России.

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Сегодня 1446-й зенитно-ракетный гвардейский полк заступил на боевое дежурство по прикрытию очень важного государственного объекта. В этом же районе полк будет выполнять задачи по прикрытию этого участка воздушного пространства на северо-западном направлении. Мы нарастили тем самым усилия своих войск противовоздушной обороны по выполнению задач боевого дежурства.