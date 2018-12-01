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Горячие линии для связи с пенсионерами начинают работу в райкомах БРСМ

01 декабря 2018 12:14
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Новости Беларуси. В районных комитетах БРСМ начинают работу горячие линии для связи со старшим поколением. Все, кому необходима помощь по дому, в расчистке снега, колке дров, могут рассчитывать на волонтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горячие линии для связи с пенсионерами начинают работу в райкомах БРСМ-1

Узнать номера телефонов можно на сайте молодежного объединения. Кроме того, молодые люди отправятся к одиноким пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной в самые отдаленные уголки Беларуси, чтобы узнать, в каких условиях и, возможно, с какими трудностями встречают зиму старики.

# БРСМ # общество # Фотофакт

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