Горячие линии для связи с пенсионерами начинают работу в райкомах БРСМ

Новости Беларуси. В районных комитетах БРСМ начинают работу горячие линии для связи со старшим поколением. Все, кому необходима помощь по дому, в расчистке снега, колке дров, могут рассчитывать на волонтеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Узнать номера телефонов можно на сайте молодежного объединения. Кроме того, молодые люди отправятся к одиноким пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной в самые отдаленные уголки Беларуси, чтобы узнать, в каких условиях и, возможно, с какими трудностями встречают зиму старики.