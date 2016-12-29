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Этого подарка мы ждали полгода: семья Домоскановых переехала в новый дом семейного типа

29 декабря 2016 19:35
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Новости Беларуси. 200 квадратных метров уюта для большой семьи. Новоселье в канун новогодних праздников отпраздновала большая семья Домоскановых, в которой воспитывается 6 несовершеннолетних детей.

Все они – бывшие воспитанники домов-интернатов – сейчас объединились под одной крышей.

Причем сменили прописку абсолютно все, переехав из деревни в районный центр. На строительство детского дома семейного типа в Чечерске понадобилось 300 тысяч рублей и полгода времени. Строители успели вовремя: Новый год семья встретит в своем новом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Чернакова, приемная дочь:
Здесь очень много места, тепло и уютно.

Марина Домосканова, приемная мама:
Этого подарка мы ждали полгода. Событие очень трогательное и радостное, что нам такой дом подарили.

Владимир Дворник, председатель Гомельского облисполкома:
Всегда трепетно к этому относишься. Если в 2006 году у нас в области было всего 3 дома семейного типа, сегодня порядка 50.

# общество # Владимир Дворник # Дом семейного типа # Илона Чернакова # Марина Домосканова

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