К последней минуте 2016 года добавят «лишнюю» секунду

Новости Беларуси. Ученые заявили, что нынешний год будет длиннее на одну секунду. Она появляется в зависимости от параметров вращения земли и позволяет синхронизировать часы и длину светового дня.

Стоит ли постоянно вводить ее, или же продлить год сразу на несколько десятков секунд – ученые до сих пор не пришли к единому мнению.

Это далеко не первый случай добавления скачущей секунды. Ранее год увеличивался в 2015. А земля вращается все медленнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но, чтобы на планете появился 25 час, ждать придется почти 200 миллионов лет.

Александр Галыго, начальник отдела радиоэлектронных измерений Белорусского государственного института метрологии:

Это не скажется на всех. Одна секунда – это так не много. Основное влияние она может оказать на банковские системы, где важно, чтобы до 00.00 были перечислены финансовые средства. Это норма, весь мир так живет.