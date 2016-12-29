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К последней минуте 2016 года добавят «лишнюю» секунду

29 декабря 2016 20:17
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Новости Беларуси. Ученые заявили, что нынешний год будет длиннее на одну секунду. Она появляется в зависимости от параметров вращения земли и позволяет синхронизировать часы и длину светового дня.

Стоит ли постоянно вводить ее, или же продлить год сразу на несколько десятков секунд – ученые до сих пор не пришли к единому мнению.

Это далеко не первый случай добавления скачущей секунды. Ранее год увеличивался в 2015. А земля вращается все медленнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но, чтобы на планете появился 25 час, ждать придется почти 200 миллионов лет.

Александр Галыго, начальник отдела радиоэлектронных измерений Белорусского государственного института метрологии:
Это не скажется на всех. Одна секунда – это так не много. Основное влияние она может оказать на банковские системы, где важно, чтобы до 00.00 были перечислены финансовые средства. Это норма, весь мир так живет.

# общество # Новый год # Александр Галыго

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