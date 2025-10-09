Систему управления беспилотными самосвалами презентовали в Минске

Цифровые решения для Беларуси. Наши IT-специалисты создают инновационную систему управления беспилотными карьерными самосвалами на основе искусственного интеллекта. Технологию презентовали на форуме в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальность проекта в применении так называемого роевого принципа, на разработку которого натолкнуло поведение насекомых. Каждая машина оснащена автоматической системой управления, а координация и оптимизация процессов осуществляется программой с элементами искусственного интеллекта. Система успешно протестирована на технике «БЕЛАЗ».

Надежда Бекишева, представитель IT-компании:

Экономический эффект, конечно, есть, но мы здесь больше опираемся на заботу о людях. Потому что карьерная добыча в Сибири или Африке, где тоже востребована поставка карьерной техники, это тяжелейшие условия, и людям достаточно тяжело там работать. Водителям и другим работникам карьера.

Международный IT-форум собрал более 250 участников. Это эксперты и бизнес-сообщество. В Беларуси работают над созданием устойчивой стратегии внедрения искусственного интеллекта. И на площадке обсудили тенденции и практики применения таких технологий в реальной экономике.