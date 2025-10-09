Олег Кожемяко: Приморье, как и Дальний Восток, во многом осваивалось белорусами

Дни Беларуси – в Приморском крае. Фестиваль нашей продукции проходит во Владивостоке. На главной площади дальневосточной столицы открылась ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дни Беларуси – в Приморском крае. Фестиваль нашей продукции проходит во Владивостоке. На главной площади дальневосточной столицы открылась ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь можно не только приобрести высококачественные белорусские товары от производителей, но и познакомиться с культурой страны, послушать песни, пообщаться. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прибыл на официальное открытие мероприятия.
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:
Фестиваль Беларуси на приморской земле. Сегодня здесь ансамбль «Веселуха» исполнит свои лучшие композиции. Здесь также будет представлена Могилевская филармония и наш ансамбль, который уже здесь выступал, «Ярица».
Безусловно, духовная культура сближает наши народы. Это единое целое. И Приморский край, как и Дальний Восток, во многом осваивался представителями из Республики Беларусь. И сегодня здесь проживает до 30 % населения Приморья, которое так или иначе связано корнями с Беларусью. Поэтому это родной для нас народ, это единая кровь, единое вероисповедание, и поэтому для нас белорусы – желанные гости.
В рамках недели запланированы масштабные мероприятия, направленные на углубление двустороннего сотрудничества и укрепление дружбы между Приморьем и Беларусью. Знаковое для аграриев российского региона событие уже состоялось, торжественно открыт новый мультибрендовый центр «Белорусские машины». Это современная площадка, созданная для комплексного обслуживания и предоставления всего спектра услуг.