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На Беларусь обрушился мощный циклон: десятки населенных пунктов остаются без электричества

10 ноября 2016 07:33
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Новости Беларуси. Мощный циклон обрушился на Беларусь. О том, что нынешний четверг станет экстремальным днем с точки зрения погоды, синоптики предупреждали заранее. Снег ночью и очищенные от него улицы утром встретили, по крайней мере, минчан.

А вот по стране не обошлось без происшествий. Больше всего осадков выпало в Брестской области. Здесь потребовалась помощь спасателей. Из заносов освобождали автомобили и убирали с дорог упавшие на них деревья. Сообщается и о массовых отключениях электричества.

Десятки населенных пунктов в Витебской области по-прежнему остаются без света. По всей стране для расчистки дорог и уборки снега задействованы более 2 тысяч единиц техники.

Циклон свирепствует сейчас в центральной части России. Из-за снега парализовано автомобильное движение на улицах Москвы. Метель отменила в аэропортах российской столицы порядка сотни рейсов. Сейчас задержан вылет в Минск из Домодедово, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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