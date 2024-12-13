На базе пограничной комендатуры «Гудогай» прошел учебно-методический сбор

Вопросы охраны государственной границы и реагирования на различные условия обстановки обсудили во время учебно-методического сбора на базе пограничной комендатуры «Гудогай», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация на рубежах обязывает быть готовыми к любому развитию событий. Фактически бесконтрольная милитаризации натовских стран повышает градус напряженности. Но повышенное внимание не только западному направлению, неспокойно и на южном. Граница должна быть надежно защищена. В этой связи необходимо и постоянное повышение навыков. Офицерам продемонстрировали современные образцы приборов наблюдения и прицелов, состоящих на вооружении органов пограничной службы.

Владислав Бруев, начальник 1-го главного управления Госпогранкомитета Беларуси:

Основной целью сборов являлось совершенствование профессиональных знаний, практических умений должностных лиц территориальных органов пограничных служб, а также проверка уровня их подготовленности. В ходе сборов доведены основные требования по организации охраны государственной границы руководству оперативно-служебными действиями подчиненных подразделений в различных условиях обстановки. Цели сбора достигнуты, участники показали высокий уровень профессиональной подготовки к выполнению задачи по охране государственных границ Республики Беларусь.

Во время сборов руководители также проверили уровень знаний офицеров по тактике пограничной службы, огневой и физической подготовке, а также теоретические знания.