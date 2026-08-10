Лукашенко: отношения между Минском и Кито имеют значительный потенциал для наращивания сотрудничества

Александр Лукашенко поздравил Президента Эквадора Даниэля Нобоа с национальным праздником – Днем провозглашения независимости. Как отметил глава нашего государства, в этот день 217 лет тому назад были сделаны первые шаги по освобождению страны от гнета колонизаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В самоотверженной героической борьбе ваш народ завоевал право на самостоятельное развитие, а заложенный в тот исторический период твердый государственный фундамент и сегодня является гарантом независимости и суверенитета Республики Эквадор», – отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что двусторонние отношения между Минском и Кито имеют значительный потенциал для взаимовыгодного наращивания торговли и сотрудничества в сельскохозяйственной, промышленной, научно‑технической и других сферах. Президент Беларуси пожелал эквадорскому лидеру крепкого здоровья, неисчерпаемых сил и неизменных успехов во всех делах, а жителям Эквадора – мира и благополучия.