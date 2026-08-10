Белорусские школьники завоевали две медали на олимпиаде по ИИ в Астане

Интеллектуальный прорыв на мировой арене: белорусские школьники добились выдающегося успеха на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальная команда Беларуси впервые приняла участие в этом престижном мировом состязании и завоевала серебряную и бронзовую медали.

Евгений Шкумат, выпускник Лицея имени Ф. Э. Дзержинского Белорусского государственного университета:

Самым сложным для меня было, наверное, справиться с волнением, потому что не только Беларусь впервые принимает участие в этой олимпиаде, но еще и я впервые принимаю участие в таком международном соревновании. Сама олимпиада состояла из двух туров: индивидуального, в котором определялось, какие медали каждый участник получит, и командного, где нужно было запрограммировать робота.

Тимур Сивко, выпускник гимназии № 1 Гродно:

Интересный опыт, довольно. Я не был еще на международных олимпиадах, так что, можно сказать, было где-то сложно, где-то было просто. Сейчас я поступил в ГрГУ, я также заинтересовался Академией индивидуальных технологий. Интенсивная подготовка к олимпиаде стартовала заблаговременно. В процесс включились ведущие преподаватели факультета прикладной математики и информатики, а также талантливые студенты. Коллектив организовал ряд двухнедельных циклов – от очных занятий в Национальном детском технопарке до дистанционного обучения.