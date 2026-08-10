Белорусские школьники завоевали две медали на олимпиаде по ИИ в Астане

Интеллектуальный прорыв на мировой арене: белорусские школьники добились выдающегося успеха на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интеллектуальный прорыв на мировой арене: белорусские школьники добились выдающегося успеха на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Национальная команда Беларуси впервые приняла участие в этом престижном мировом состязании и завоевала серебряную и бронзовую медали.
Евгений Шкумат, выпускник Лицея имени Ф. Э. Дзержинского Белорусского государственного университета:
Самым сложным для меня было, наверное, справиться с волнением, потому что не только Беларусь впервые принимает участие в этой олимпиаде, но еще и я впервые принимаю участие в таком международном соревновании. Сама олимпиада состояла из двух туров: индивидуального, в котором определялось, какие медали каждый участник получит, и командного, где нужно было запрограммировать робота.
Тимур Сивко, выпускник гимназии № 1 Гродно:
Интересный опыт, довольно. Я не был еще на международных олимпиадах, так что, можно сказать, было где-то сложно, где-то было просто. Сейчас я поступил в ГрГУ, я также заинтересовался Академией индивидуальных технологий.
Интенсивная подготовка к олимпиаде стартовала заблаговременно. В процесс включились ведущие преподаватели факультета прикладной математики и информатики, а также талантливые студенты. Коллектив организовал ряд двухнедельных циклов – от очных занятий в Национальном детском технопарке до дистанционного обучения.
Алексей Толстиков, доцент кафедры вычислительной математики Белорусского государственного университета:
Здесь область такой неопределенности по задачам, потому что практически каждая из шести задач, которые ребята увидели на международной олимпиаде, для них была незнакома. То есть это область не решенных человечеством идеально проблем, но где каждый шажочек, который совершает где-то ученый, где-то инженер в IT-компаниях, а в нашем случае даже школьник, очень полезен.
Национальный детский технопарк – ключевая площадка для развития талантливой молодежи Беларуси. В скором времени в стране создадут Академию интеллектуальных технологий: она станет основной площадкой для раскрытия талантов и подготовки высококлассных специалистов в сфере IT и искусственного интеллекта.