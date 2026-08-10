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В Смиловичском государственном колледже будущих трактористов научат управлять агродронами

10 августа 2026 06:36
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В Смиловичском государственном колледже будущих трактористов научат управлять агродронами: студенты освоят пилотирование, обслуживание и диагностику сельхоздронов наряду с классическими навыками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Смиловичском государственном колледже будущих трактористов научат управлять агродронами-2

Программа рассчитана на выпускников девятых классов, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Интерес к специальности оказался высоким: на 120 бюджетных мест документы подали более 160 человек, среди них – девушки. Обучение пройдет в центре компетенций, где есть лаборатория точного земледелия с агродронами, тренажерами‑симуляторами и другим современным оборудованием.

В Смиловичском государственном колледже будущих трактористов научат управлять агродронами-4

Степан Кончиц, заведующий центром компетенций Смиловичского государственного колледжа:
Дроны в наше время – это будущее. Они служат для обработки сельскохозяйственных угодий без давления на почву, в затрудненных условиях. Также мы будем наших учащихся обучать не только пилотированию, но и работе с картографией и цифровизацией полей с помощью сельскохозяйственных дронов для того, чтобы их цифровизировать и в дальнейшем использовать эту цифровизацию для программы, допустим, «Мое поле». Это служит для облегчения работы агрономам и председателям разных организаций.

В 2026 году в Минской области на сельхозпрофиль выделено 659 бюджетных мест – это одно из крупнейших направлений в системе среднего специального образования.

# Сельское хозяйство

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