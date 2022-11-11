На базе 127-й бригады связи прошёл сбор командного состава войск связи Вооружённых Сил

Новости Беларуси. Подвести итоги и наметить планы на будущее. На базе 127-й бригады связи прошел сбор командного состава войск связи Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевые задачи – выработать единые подходы в организации работы. Акцент и на итоги строительства и развития войск связи Вооруженных Сил в 2022 году. Говорили и о перспективах, а именно о конкретных задачах на следующий учебный год.

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил Беларуси:

Конечно, мы уделили внимание вопросам организации связи, ее технического оснащения, сопровождения, вопросам безопасности, защиты информации, вопросам автоматизации систем управления войсками и оружием. Ну и, конечно, на наш взгляд, немаловажным является и вопрос строительства и развития в дальнейшем наших систем.