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На базе 127-й бригады связи прошёл сбор командного состава войск связи Вооружённых Сил

11 ноября 2022 06:53
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Новости Беларуси. Подвести итоги и наметить планы на будущее. На базе 127-й бригады связи прошел сбор командного состава войск связи Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На базе 127-й бригады связи прошёл сбор командного состава войск связи Вооружённых Сил-1

Ключевые задачи – выработать единые подходы в организации работы. Акцент и на итоги строительства и развития войск связи Вооруженных Сил в 2022 году. Говорили и о перспективах, а именно о конкретных задачах на следующий учебный год.

На базе 127-й бригады связи прошёл сбор командного состава войск связи Вооружённых Сил-4

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил Беларуси:
Конечно, мы уделили внимание вопросам организации связи, ее технического оснащения, сопровождения, вопросам безопасности, защиты информации, вопросам автоматизации систем управления войсками и оружием. Ну и, конечно, на наш взгляд, немаловажным является и вопрос строительства и развития в дальнейшем наших систем.

На базе 127-й бригады связи прошёл сбор командного состава войск связи Вооружённых Сил-7

В ходе сбора организованы как теоретические, так и показные практические занятия, на которых изучают особенности применения и эксплуатации новых комплексов связи.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Олег Мищенко # Фотофакт

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